Запишите формулу для вычисления площади S квадрата с длиной стороны a,используя таблицу квадрата натуральных чисел S 3249м кв.
Математика
Запишите формулу для вычисления площади S квадрата с длиной стороны a,используя таблицу квадрата натуральных чисел S 3249м кв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь квадрата равна квадрату его стороны. S=a^2 3249=a^2 a=57 м
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