Прилагательное к слову интервью
Русский язык
Прилагательное к слову интервью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интересное, Любительское, Первое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Определите в каждом из предложений видо-временную форму глагола. 1. Americans expect their government to serve them, and this attitude has been...
Математика
Запишите формулу для вычисления площади S квадрата с длиной стороны a,используя таблицу квадрата натуральных чисел S 3249м кв.
Русский язык
Подписать прилагательные ко словам:пианино,какао,кофе,кенгуру,фамилия,интервью,рояль,нюль,мазоль,мышь,алиби,бюро.