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(-7а+1)(6а-1) больше 0
Алгебра
(-7а+1)(6а-1) больше 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Странный вопрос , но все-же ##################### 1)(-7а+1)(6а-1) * 0 (-7а+1)(6а-1) > 0
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