В прямоугольном треугольнике гипотенуза 49см а один из катетов 16см найди проекцию этого Катька на гипотенузу

Математика

В прямоугольном треугольнике гипотенуза 49см а один из катетов 16см найди проекцию этого Катька на гипотенузу

Автор: Гость