В прямоугольном треугольнике гипотенуза 49см а один из катетов 16см найди проекцию этого Катька на гипотенузу

Математика
В прямоугольном треугольнике гипотенуза 49см а один из катетов 16см найди проекцию этого Катька на гипотенузу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C^2=a^2+b^2 49=16+b^2 b^2=49-16 b^2=33 b=корень из 33=5,74 sin альфа=16/49=4/7 cos альфа=5,74/49
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