Какими главными качествами обладали люди которые окружали писателя в детстве? (Л.Н.Толстого) Напишите хотябы 2 предложения

Литература
Какими главными качествами обладали люди которые окружали писателя в детстве? (Л.Н.Толстого) Напишите хотябы 2 предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толстого окружали добрые, понимающие люди. Мать Толстого обладала даром рассказчицы, а дед суровым характером. Члены его семьи, похожи на героев его рассказов.
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