Две тракторные бригады вспахали вместе 762 га поля. Первая бригада работала 8 дней и вспахивала за день 48 га. Сколько гектаров поля вспахивала за день вторая бригада, если она работала 9 дней? Какая бригада вспахала больше и ...
Математика
Две тракторные бригады вспахали вместе 762 га поля. Первая бригада работала 8 дней и вспахивала за день 48 га. Сколько гектаров поля вспахивала за день вторая бригада, если она работала 9 дней? Какая бригада вспахала больше и на сколько? Задача №2 4кг варенья разложили в 5 банок поровну . Сколько килограммов варенья в каждой банке .
Ответ(ы):
Гость:
1)48*8=384(га)вспахала 1 бригада 2)48*9=432(га)вспахала 2 бригада Н2 4кг=4000г 1)4000:5=800(г)в 1 банке
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