Двигаясь со скоростью 45 км/ч автобус перевез пассажиров в другой поселок за 4 часа.с какой скоростью он ехал обратно если затратил на 1 час больше

Математика

Двигаясь со скоростью 45 км/ч автобус перевез пассажиров в другой поселок за 4 часа.с какой скоростью он ехал обратно если затратил на 1 час больше

Автор: Гость