Двигаясь со скоростью 45 км/ч автобус перевез пассажиров в другой поселок за 4 часа.с какой скоростью он ехал обратно если затратил на 1 час больше
Математика
Двигаясь со скоростью 45 км/ч автобус перевез пассажиров в другой поселок за 4 часа.с какой скоростью он ехал обратно если затратил на 1 час больше
Ответ(ы):
Гость:
1). 45*4 = 180 км - расстояние между поселками 2). 4+1 = 5 ч - затратил на обратный путь 3). 180:5 = 36 кмч - скорость на обратном пути.
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Математика