Срочно решите плиииз.Дам 40 баллов.

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Пусть всего сом весит х кгтогда половина=0,5х кгчетверть=0,25х кгизвестно что 0,5х больше 0,25х на1 кг0,5х-0,25х=10,25х=1х=1:0,25х=44 кг весит сом. --------- 1) 7+13=20 лет будет сыну черзе 13 лет2) 20*3=60 лет будет отцу через 13 лет3) 60-13=47 лет сейчас отцуответ: 47 лет ----------