Можно ли Жилина назвать настоящим офицером в рассказе ,,Кавказский пленник"
Литература
Можно ли Жилина назвать настоящим офицером в рассказе ,,Кавказский пленник"
Ответ(ы):
Гость:
Конечно, ведь он через боль шол к своей мечте выбраться из ямы а Костылин был не очень мужественным и храбрым
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