Как можно объяснить длительное состояние покоя вирусного генома, включенного в х??омосому клетки-хозяина? Я думаю, что неблагоприятной средой или наоборот. Помогите разобраться, я знаю, что мой ответ не точный.

Биология
Как можно объяснить длительное состояние покоя вирусного генома, включенного в х??омосому клетки-хозяина? Я думаю, что неблагоприятной средой или наоборот. Помогите разобраться, я знаю, что мой ответ не точный.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вирус будет находиться в состоянии покоя до тех пор пока зараженная им клетка находится в состоянии пока, однако когда она активируется под действием стрессовых, гормональных и других факторов вирус перейдет в активную стадию.
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