РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ!!! 2/3*(x-3)- 3/5*(x-10)=5

Математика
РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ!!! 2/3*(x-3)- 3/5*(x-10)=5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Раскрываем скобки: 2/3х-6/3-3/5х+30/5=5 2/3х-3/5х=5+2-6 1/15х=1 х=15
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