Напишите сочинение по высказыванию Паустовского" Писатель может пользоваться не каждым словом хотя бы оно и казалось удачным"

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Пайстовский хотел сказать , что истенные писатели не имели ( да и сейчас не имеют) полную свободу слова! Множество поэтов и авторов великих книг отправляли в ссылки в их чисдле: Лермонтов ( из-за своего произведения" Смерть поэта" в котором говорится и высмеевается люди погубившие пушкина (не только его противник на дуэли). Его не могли посадить в тюрьму из-за его известной бабушки. Также множество книг Пушкина издовалось в рукописном варианте, так как многое написаное в них не нравилось персонам стоящим на верху. Вывод: пистали вынуждены были писать то что хотели люди выше, а не то что хотели они сами!