7. Поставьте Предлог на необходимое место Pete, go … reading! A) to B) on C) out D) with E) in

Английский язык
7. Поставьте Предлог на необходимое место Pete, go … reading! A) to B) on C) out D) with E) in
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Автор: Гость
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Гость:
Мне кажется что нужно вставить предлог to
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