7. Поставьте Предлог на необходимое место Pete, go … reading! A) to B) on C) out D) with E) in
Английский язык
7. Поставьте Предлог на необходимое место Pete, go … reading! A) to B) on C) out D) with E) in
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется что нужно вставить предлог to
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Музыка
Какая из этих картин по настроению близка к знакомой музыке?Вспомни другие картины,стихи,мызыкальные сочинения,которые передавали бы различные наст...
Геометрия
Математика