Помогите оочень надо

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Высота к основанию равнобедр.треуг. является медианой и биссектрисой. Если в прямоуг.треуг. катет (7,8 см) в два раза меньше гипотенузы (15,6 см), то напротив этого катета лежит угол 30 градусов, значит угол ВАС=30 градусов, тогда второй острый угол АВД=90-30=60 градусов. Следовательно, угол ВАС=60+60=120 градусов. Углы равнобедр.треуг. при основании равны, значит угол ВСА =30 градусов.