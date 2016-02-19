Всем привет..Помогите пожалуйста с информатикой. Нужно составить программу на Pascal ABC.

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// PascalABC.NET 3.1, сборка 1172 от 19.02.2016 uses GraphABC; begin SetPenColor(clRed); Line(20,150,20,30); Line(20,30,130,30); Line(130,30,100,60); Line(100,60,130,90); Line(130,90,20,90) end. Можно еще так, чтобы короче: // PascalABC.NET 3.1, сборка 1172 от 19.02.2016 uses GraphABC; begin SetPenColor(clRed); MoveTo(20,150); LineTo(20,30); LineTo(130,30); LineTo(100,60); LineTo(130,90); LineTo(20,90) end.