Помогите пожалуйста составить 8-9 предложений с наречиями "мой день"

Гость: Гость:

Мой день прекрасен.Мой день был неинтересным.Мой день был весёлым.Это был мой день!Я думаю его день был лучше чем мой день.Мой день был лучше его дня.Мой день был загадочным.Мой день был страшным. Вот,думаю правильно !)))