1. Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня 1 февраля, начиная с параллели с наименьшей продолжительностью. 1) 40 с.ш. 2) 10 с.ш. 3) 40 ю.ш. 2.Где в Северной Америке среднего...

География

1. Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня 1 февраля, начиная с параллели с наименьшей продолжительностью. 1) 40 с.ш. 2) 10 с.ш. 3) 40 ю.ш. 2.Где в Северной Америке среднегодовое количество атмосферных осадков наименьшее?

Автор: Гость