1. Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня 1 февраля, начиная с параллели с наименьшей продолжительностью. 1) 40 с.ш. 2) 10 с.ш. 3) 40 ю.ш. 2.Где в Северной Америке среднего...

География
1. Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня 1 февраля, начиная с параллели с наименьшей продолжительностью. 1) 40 с.ш. 2) 10 с.ш. 3) 40 ю.ш. 2.Где в Северной Америке среднегодовое количество атмосферных осадков наименьшее?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2    потом    1    и    3или 3 первое!

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