РЕБУССССССССССССССССССССССС

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РЕБУССССССССССССССССССССССС
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну давай думать логически , если на рисунке даны 7 букв "Я". 7+Я = СЕМЬЯ  ОТВЕТ СЕМЬЯ
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