На каком уровне организации живых систем происходит процесс трансляции? 1) Молек??лярный 2) Организменный 3) Клеточный 4) Популяционно-видовой
Биология
На каком уровне организации живых систем происходит процесс трансляции? 1) Молек??лярный 2) Организменный 3) Клеточный 4) Популяционно-видовой
Ответ(ы):
Гость:
На молекулярном уровне
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