Социально-психологическое явление, характеризующееся склонностью подаваться во??действию чужих взглядов, убеждений , установок
Обществознание
Социально-психологическое явление, характеризующееся склонностью подаваться во??действию чужих взглядов, убеждений , установок
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Гость:
Конформность. Социально-психологическое явление, характеризующееся склонностью подаваться воздействию чужих взглядов, убеждений , установок
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