Достижения Руси ? Очень , очень кратко пожалуйста

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Достижения Руси ? Очень , очень кратко пожалуйста
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Гость:
Обеда над напалионом победа над фашистами  
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