Помогите с русским пожалуйста срочно!! задание на фотографии!!
Русский язык
Помогите с русским пожалуйста срочно!! задание на фотографии!!
Ответ(ы):
Гость:
1. Приглядеться, виднеются 2. Длинные, падающий, начинал 3. Сидели, виднелась 4. Чтобы, не услышать, сделал 5. Сознавал 6. Грустно, напрасно, всечасно 7. Ночь, не могла, заснуть, догадаться, что бы, о чем бы 8. Водится, птиц, родится, чудесные, растут 9. Тянул, окутанный 10. Пришел, доложить, убежали
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