Напишите уравнение окружности которая проходит через три данные то чки А(3.-7) В(3.-1) С(6.2)
Геометрия
Напишите уравнение окружности которая проходит через три данные то чки А(3.-7) В(3.-1) С(6.2)
Ответ(ы):
Гость:
(х-а)^2-(y-b)^2=R^2 (x-3)^2+(y+7)^2= Не могу дать ответ,тк радиус ты не написала
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