В фруктовом саду собрали 2.970 кг яблок. На консервный завод отправили 2/5 массы всех ??обранных яблок, 4/9 массы оставшихся яблок отвезли на рынок. Остальные яблоки разложили в ящики, по 15 кг в каждый, и отправили в детский с...
Математика
В фруктовом саду собрали 2.970 кг яблок. На консервный завод отправили 2/5 массы всех ??обранных яблок, 4/9 массы оставшихся яблок отвезли на рынок. Остальные яблоки разложили в ящики, по 15 кг в каждый, и отправили в детский санаторий. Сколько ящиков с яблоками отправили в детский санаторий ?
Ответ(ы):
Гость:
2970:5•2=594•2=1188 кг конс.завод 2970-1188=1782 кг 1782:9•4=198•4=792 кг рынок 1188+792=1980 кг 2970-1980=990 кг 990:15=66 ящиков дет.сад
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