В фруктовом саду собрали 2.970 кг яблок. На консервный завод отправили 2/5 массы всех ??обранных яблок, 4/9 массы оставшихся яблок отвезли на рынок. Остальные яблоки разложили в ящики, по 15 кг в каждый, и отправили в детский с...

Математика

В фруктовом саду собрали 2.970 кг яблок. На консервный завод отправили 2/5 массы всех ??обранных яблок, 4/9 массы оставшихся яблок отвезли на рынок. Остальные яблоки разложили в ящики, по 15 кг в каждый, и отправили в детский санаторий. Сколько ящиков с яблоками отправили в детский санаторий ?

Автор: Гость