Помогите пожалуйста. Всё, что не нужно, я убрал (на фото).
Математика
Помогите пожалуйста. Всё, что не нужно, я убрал (на фото).
Ответ(ы):
Гость:
АВ = 8,906 м АВ = 890,6 см АВ = 89,06 дм АВ = 8906 мм
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