Двигаясь со скоростью 45 км/ч автобус перевез пассажиров в другой поселок за 4 часа.на обратном пути он прошел то же расстояние на 1 час быстрее. с какой скоростью он шел

Математика

Двигаясь со скоростью 45 км/ч автобус перевез пассажиров в другой поселок за 4 часа.на обратном пути он прошел то же расстояние на 1 час быстрее. с какой скоростью он шел

Автор: Гость