Двигаясь со скоростью 45 км/ч автобус перевез пассажиров в другой поселок за 4 часа.на обратном пути он прошел то же расстояние на 1 час быстрее. с какой скоростью он шел
Математика
Двигаясь со скоростью 45 км/ч автобус перевез пассажиров в другой поселок за 4 часа.на обратном пути он прошел то же расстояние на 1 час быстрее. с какой скоростью он шел
Ответ(ы):
Гость:
1) 45 * 4 = 180 км расстояние 2) 4 - 1 = 3 часа ехал обратно 3) 180 : 3 = 60 км/ч скорость на обратный путь
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