Посоветуйте, что написать в сочинение "Капитанчкая дочка" на тему " Любовная истор??я Петра и Маши"

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Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка» считается вершиной творчества писателя. В ней автор затронул многие важные вопросы - долга и чести, смысла человеческой жизни, любви. Несмотря на то, что в центре повествования находится образ Петра Гринева, большую роль в произведении играет Маша Миронова. Я думаю, именно дочь капитана Миронова воплощает идеал А.С. Пушкина – идеал человека, полного чувства собственного достоинства, с врожденным чувством чести, способного на подвиги ради любви. Мне кажется, что именно благодаря взаимной любви к Маше Петр Гринев стал настоящим мужчиной – человеком, дворянином, воином. Впервые с этой героиней мы знакомимся, когда Гринев прибывает в Белогорскую крепость. Поначалу скромная и тихая девушка не произвела на героя большого впечатления: «…девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели». Гринев был уверен, что дочь капитана Миронова «дурочка», ведь об этом ему не раз говорил приятель Швабрин. Да и мать Маши «подлила масла в огонь» - она сказала Петру, что ее дочь «трусиха»: «…Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась». Однако скоро герой понимает, что Маша – «благоразумная и чувствительная девушка». Как-то незаметно между героями зарождается настоящая любовь, которая выдержала все испытания, встретившееся на ее пути. Наверное, первый раз Маша проявила свой характер, когда отказалась идти замуж за Гринева без благословения его родителей. По мнению этой чистой и светлой девушки, «без их благословения не будет тебе счастия». Маша, прежде всего, думает о счастье своего любимого, и ради него готова пожертвовать своим собственным. Она даже допускает мысль о том, что Гринев может найти себе другую жену – ту, которую примут его родители. Во время кровавых событий захвата Белогорской крепости Маша теряет обоих родителей и остается круглой сиротой. Однако и это испытание она выдерживает с честью. Оказавшись в крепости одна, в окружении врагов, Маша не поддается на давление Швабрина - она до конца остается верной Петру Гриневу. Ничто не может заставить девушку предать свою любовь, стать женой человека, которого она презирает: «Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят». Маша находит случай передать Гриневу письмо, в котором рассказывает про свою беду. И Петр спасает Машу. Теперь всем становится ясно, что эти герои будут вместе, что они - судьба друг для друга. Поэтому Гринев отправляет Машу к своим родителям, которые принимают ее как дочь. А вскоре начинают любить за ее человеческие достоинства, ведь именно эта девушка спасает своего возлюбленного от клеветы и суда. После ареста Петра, когда не осталось надежды на его освобождение, Маша решается на неслыханный поступок. Она одна едет к самой императрице и рассказывает ей обо всех событиях, прося у Екатерины милости. И та, проникшись симпатией к искренней и смелой девушке, помогает ей: «Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха». Таким образом, Маша спасает Гринева, как и тот, несколько ранее, спасает свою невесту. Отношения этих героев, как мне кажется, - это авторский идеал отношений между мужчиной и женщиной, где главными являются любовь, уважение, беззаветная преданность друг другу.