Какая из этих картин по настроению близка к знакомой музыке?Вспомни другие картины,стихи,мызыкальные сочинения,которые передавали бы различные настроения.

Музыка
Какая из этих картин по настроению близка к знакомой музыке?Вспомни другие картины,стихи,мызыкальные сочинения,которые передавали бы различные настроения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эта картина IV часть 4-й симфонии П.И.Чайковского (там тема "во поле березка стояла") А еще связаны тематически картина Айвазовского "Девятый Вал" и музыкальная картина Дебюсси "Море"
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