Какая из этих картин по настроению близка к знакомой музыке?Вспомни другие картины,стихи,мызыкальные сочинения,которые передавали бы различные настроения.

Музыка

Какая из этих картин по настроению близка к знакомой музыке?Вспомни другие картины,стихи,мызыкальные сочинения,которые передавали бы различные настроения.

Автор: Гость