Расскажите о распространении металлов в природе

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Самый распространенный металл в природе- это алюминий. Далее следуют железо, а за ним натрий. Из металлов встречающихся в самородном виде наиболее популярна ртуть. Далее в самородном виде встречаются благородные металлы: золото серебро и платина.