Расскажите о распространении металлов в природе

Химия
Расскажите о распространении металлов в природе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Самый распространенный металл в природе- это алюминий. Далее следуют железо, а за ним натрий. Из металлов встречающихся в самородном виде наиболее популярна ртуть. Далее в самородном виде встречаются благородные металлы: золото серебро и платина.
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