Любой әріптен бүкіл сөздері бір әріптен басталатын өлең
Қазақ тiлi
Любой әріптен бүкіл сөздері бір әріптен басталатын өлең
Ответ(ы):
Гость:
Анасың , алақанмен аялаған Анасың,ақ алғысты аямаған Ақтаймын! арманыңды,асамын асулардан Адастырмасын арғымағыңды, асқақтаған ақ арман!
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