Задача с записью условия и решения....на лугу пасется стадо-несколько коров и 5 телят.Число телят составляет четвертую часть числа коров.Сколько телят и коров в стаде?

Гость: Гость:

5 телят 5 телят - 1/4 коров Сколько телят и коров? 5 : 1/4 = 20 (коров) (ИЛИ 5 * 4 = 20) 5 + 20 = 25 (телят и коров) Ответ: в стаде 25 коров и телят