Найдите значение выражения .0.2x0.7/0.42 Ответ округлите до десятых.
Алгебра
Найдите значение выражения .0.2x0.7/0.42 Ответ округлите до десятых.
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