There ...two..(.sandwich )in the lunch box.There ...two (shelf) in the bedroom.There...three...(box)over there.Ther...four...(dish)in the cupboard. There...a...(mirror)next to the sofa.Как выполнить это задание7

Английский язык
There ...two..(.sandwich )in the lunch box.There ...two (shelf) in the bedroom.There...three...(box)over there.Ther...four...(dish)in the cupboard. There...a...(mirror)next to the sofa.Как выполнить это задание7
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Гость:
Sandwiches Shelves Boxes Dishes Mirror
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