Какие из перечисленных величин меняются, если молоко из пакета перелить в кувшин? Почему? 1. Объем. 2. Давление. 3. Сила тяжести. 4. Вес.

Физика
Какие из перечисленных величин меняются, если молоко из пакета перелить в кувшин? Почему? 1. Объем. 2. Давление. 3. Сила тяжести. 4. Вес.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Объём не изменится: как был в пакете, например 1л, то и в кувшине будет 1 л. Сила тяжести и вес не изменятся, так как они зависят от массы, а масса молока не изменилась Fт=Р=mg. Давление молока  изменилось, так как  давление на дно сосуда p=ρgh  зависит от высоты столба жидкости, а высота h меняется.
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