Какие из перечисленных величин меняются, если молоко из пакета перелить в кувшин? Почему? 1. Объем. 2. Давление. 3. Сила тяжести. 4. Вес.

Гость: Гость:

Объём не изменится: как был в пакете, например 1л, то и в кувшине будет 1 л. Сила тяжести и вес не изменятся, так как они зависят от массы, а масса молока не изменилась Fт=Р=mg. Давление молока изменилось, так как давление на дно сосуда p=ρgh зависит от высоты столба жидкости, а высота h меняется.