Двое художников получили заказ раскрасить 300 матрёшек. Один из них может выполнит?? всю работу за 20 дней, а другой - за 30 дней. Какое число дней необходимо, чтобы оба художника, работая одновременно, выполнили заказ?

Математика

Двое художников получили заказ раскрасить 300 матрёшек. Один из них может выполнит?? всю работу за 20 дней, а другой - за 30 дней. Какое число дней необходимо, чтобы оба художника, работая одновременно, выполнили заказ?

Автор: Гость