Двое художников получили заказ раскрасить 300 матрёшек. Один из них может выполнит?? всю работу за 20 дней, а другой - за 30 дней. Какое число дней необходимо, чтобы оба художника, работая одновременно, выполнили заказ?
Математика
Двое художников получили заказ раскрасить 300 матрёшек. Один из них может выполнит?? всю работу за 20 дней, а другой - за 30 дней. Какое число дней необходимо, чтобы оба художника, работая одновременно, выполнили заказ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 300:20=15(мат.д.)-производительность 1-ого художника. 2) 300:30=10(мат.д.)-производительность 2-ого художника. 3) 10+15=25 (мат.д.)-производительность обоих художников. 4) 300:25=12(д.)-необходимо. Ответ:12 дней необходимо, чтобы оба художника, работая одновременно, выполнили заказ.
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