265. в каком уравнении значение икс будет наибольшем 1).52385-икс=385 2).52385-икс=387 3).52385-икс=386 4).52385-икс=390 помогите плиз!
Математика
265. в каком уравнении значение икс будет наибольшем 1).52385-икс=385 2).52385-икс=387 3).52385-икс=386 4).52385-икс=390 помогите плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ №1 1).52385-икс=385, т.к. а-х=в тогда х=а-в, верным будет ответ где число в наименьшее
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