Что необходимо для осуществления деятельности?
Обществознание
Что необходимо для осуществления деятельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было бы желание а время найдётся - знаешь такое выражение ? Значит "желание" это и есть ответ на твой вопрос.
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