Есть трапеция с основаниями 3 и 6 , боковые стороны квадрат.корень из 5 и квадрат.корень из 7 . надо найти высоту

Геометрия

Есть трапеция с основаниями 3 и 6 , боковые стороны квадрат.корень из 5 и квадрат.корень из 7 . надо найти высоту

Автор: Гость