Есть трапеция с основаниями 3 и 6 , боковые стороны квадрат.корень из 5 и квадрат.корень из 7 . надо найти высоту

Геометрия
Есть трапеция с основаниями 3 и 6 , боковые стороны квадрат.корень из 5 и квадрат.корень из 7 . надо найти высоту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все очень просто высота равна 23 см 
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