Выражение (m^2+9m)+18(m^2+9m)+81 надо представить в виде произведения числа и квадрата многочлена.
Алгебра
Выражение (m^2+9m)+18(m^2+9m)+81 надо представить в виде произведения числа и квадрата многочлена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(m²+9m)²+18(m²+9m)+81=(m²+9m+9)² m²+9m+9=0 m1,2=-9/2+/-√81/4 - 9=-9/2+/-√45/4=-9/2+/-3√5/2 m1=-9/2-3√5/2=-3(3+√5)/2 m2=-9/2+3√5/2=-3(3-√5)/2 (m+3(3+√5)/2)(m+3(3-√5)/2)=(m²+9m+9)²
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