Выражение (m^2+9m)+18(m^2+9m)+81 надо представить в виде произведения числа и квадрата многочлена.

Алгебра

Выражение (m^2+9m)+18(m^2+9m)+81 надо представить в виде произведения числа и квадрата многочлена.

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