Слово легенький-прикметник. по-перше, ...... . по - друге, ... . по-трете, .... . тому... .повивае дегенький витерець
Українська мова
Слово легенький-прикметник. по-перше, ...... . по - друге, ... . по-трете, .... . тому... .повивае дегенький витерець
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