Помогите прошу!?! какие слабые стороны Макидонии? какие сильные стороны Греции? спасибо заранее!!!
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Помогите прошу!?! какие слабые стороны Макидонии? какие сильные стороны Греции? спасибо заранее!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слабой стороной является то, что в Македонии, как и во многих государствах богатые семьи стремились занять политические должности, в результате чего проходили различные интриги. Еще слабой стороной являлось население, которое было не довольно политикой. Сильной стороной греческих государств всегда являлась армия, у которой небыло аналогов в мире в стойкости, опытности и в тактике, но это было и проблемой, так как на содержание элитной армии всегда выходила большая сумма. Лучшей стороной греции поправу является культура, с ее великолепием и величием.
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