Не большие стихи и авторы этих стихов

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Не большие стихи и авторы этих стихов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.А. Пушкин.  Возрождение. Художник-варвар кистью сонной Картину гения чернит И свой рисунок беззаконный Над ней бессмысленно чертит. Но краски чуждые, с летами, Спадают ветхой чешуей; Созданье гения пред нами Выходит с прежней красотой. Так исчезают заблужденья С измученной души моей, И возникают в ней виденья Первоначальных, чистых дней.
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