В данных глаголов Выдели приставку отобедать отварить отогнать отточить обскака??ь обогнать обедать ободрить
Русский язык
В данных глаголов Выдели приставку отобедать отварить отогнать отточить обскака??ь обогнать обедать ободрить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
от+ об+едать от+ варить ото+гнать от+точить об+скакать обо+гнать об+едать о+бодрить
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