Какая форма глагола будет употреблена при переводе следующих предложений? 1 . Зайди позже, она принимает ванну. 1) has 2) is having 3) has had 4) has been having 2 . Она принимает ванну вечером, перед сном. 1) has 2) is hav...
Английский язык
Какая форма глагола будет употреблена при переводе следующих предложений? 1 . Зайди позже, она принимает ванну. 1) has 2) is having 3) has had 4) has been having 2 . Она принимает ванну вечером, перед сном. 1) has 2) is having 3) has had 4) has been having
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-2 она принимает ванну в данный момент значит is having 2-1 это периодичность значит has
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