Какая форма глагола будет употреблена при переводе следующих предложений? 1 . Зайди позже, она принимает ванну. 1) has 2) is having 3) has had 4) has been having 2 . Она принимает ванну вечером, перед сном. 1) has 2) is hav...

Английский язык

Какая форма глагола будет употреблена при переводе следующих предложений? 1 . Зайди позже, она принимает ванну. 1) has 2) is having 3) has had 4) has been having 2 . Она принимает ванну вечером, перед сном. 1) has 2) is having 3) has had 4) has been having

Автор: Гость