Почему иногда на алюминиевых заводах производящих краску серебрянку происходят ??зрывы

Химия
Почему иногда на алюминиевых заводах производящих краску серебрянку происходят ??зрывы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При производстве серебрянки используется свинцовая шихта, при высоких температурах возможно образование свинцового сурика Pb3O4, который образует взрывчатые смеси с алюминием.
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