Специальный церковный суд созданный папой в 13 веке для борьбы с еретиками

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Специальный церковный суд созданный папой в 13 веке для борьбы с еретиками
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