Специальный церковный суд созданный папой в 13 веке для борьбы с еретиками
История
Специальный церковный суд созданный папой в 13 веке для борьбы с еретиками
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Инквизиция...................
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