Решите уравнение (3 4/7 -х)+2 1/7=5
Математика
Решите уравнение (3 4/7 -х)+2 1/7=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем дроби в неправильные (25/7-x)+15/7=5 25/7-x+15/7=5 50/7-x=5 5/7-x=0 x = 5/7
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