Особый церковный собор длившийся церкви на содержание духовенства и храмов со вс??го населения Западной Европы

История
Особый церковный собор длившийся церкви на содержание духовенства и храмов со вс??го населения Западной Европы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Десятина...............................
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