Решите пожалуйста 1 и 2 задание.Очееень прошу.Срочно!

Гость: Гость:

1)12x^4-10x²+7-1.4x³+5x^4-x-1.2=17x^4-1.4x³-10x²-x+5.8 2)5x²-3x³-x+3x³-2=5x²-x-2 Составь разность между двумя выражениями,заключив их в скобки