Решите пожалуйста 1 и 2 задание.Очееень прошу.Срочно!

Математика
Решите пожалуйста 1 и 2 задание.Очееень прошу.Срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12x^4-10x²+7-1.4x³+5x^4-x-1.2=17x^4-1.4x³-10x²-x+5.8 2)5x²-3x³-x+3x³-2=5x²-x-2 Составь разность между двумя выражениями,заключив их в скобки
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