Яка пара чисел є розв'язком рівняння 2х-3у=1 А (2; 1) Б (14; -9) В (4; -3) Г (6; 5)

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Ответ: А. A(2;1) ---> 2x-3y=2*2-3*1=4-3=1 ---> 1=1 ( верное равенство !!!) При подстановке координат других точек мы не будем получать верные равенства, поэтому точки Б,В,Г не принадлежат графику и не являются решениями уравнения.