Яка пара чисел є розв'язком рівняння 2х-3у=1 А (2; 1) Б (14; -9) В (4; -3) Г (6; 5)

Алгебра
Яка пара чисел є розв'язком рівняння 2х-3у=1 А (2; 1) Б (14; -9) В (4; -3) Г (6; 5)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
              Ответ: А. A(2;1)    --->   2x-3y=2*2-3*1=4-3=1   --->   1=1  ( верное равенство !!!) При подстановке координат других точек мы не будем получать верные равенства, поэтому точки  Б,В,Г  не принадлежат графику и не являются решениями уравнения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Особый церковный собор длившийся церкви на содержание духовенства и храмов со вс??го населения Западной Европы
Ответить
Литература
Сочинить несколько строк про букву к со словами дружим и не тужим
Ответить
Информатика
Дано круглое ожерелье, состоящее из камней красного и черного цвета. Сколькими сп??собами его можно разрезать на две (непрерывные) части так, чтобы...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста 1 и 2 задание.Очееень прошу.Срочно!
Ответить
История
Как люди должны относится друг к другу в семье
Ответить